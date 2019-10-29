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حوادث

رصد 3406 مخالفات مرورية

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:48 ص
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
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شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت ضبط ورصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور.

أسفرت الجهود- خلال 24 ساعة- عن رصد 3406 مخالفات متنوعة للعديد من السيارات، منها 75 مخالفة تجاوز سرعات و1560 مخالفة نموذج 125، وضبط 80 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بموقف عشوائي، حجز 25 "توك توك"، 25 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 74 مخالفة دون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 74 دراجة بخارية وسيارة.

حُرر المحضر اللازم لكل واقعة على حدة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.
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