إخلاء سبيل الضحية الثانية فى حادث "كمسرى طنطا"

أصدرت نيابة طنطا صباح اليوم قرارًا بإخلاء سبيل "أحمد سمير" مصاب حادث القطار vip رقم 934 المتجهة من الإسكندرية إلى الأقصر، بعد أن أجبره الكمسري على القفز من القطار مع صديقه لعدم قدرتيهما على دفع ثمن التذكرة والغرامة، ما أدى إلى إصابته ومصرع صديقه، الذي شُيعت جنازته مساء أمس من مسقط رأسه بشبرا الخيمة.



ووجهّت نيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية تهمة القتل العمد إلى "م. هـ" مشرف القطار رقم "934 مكيف" "الإسكندرية - الأقصر"، بعد اتهامه بإجبار شابين على القفز من داخل القطار أثناء سيره في قرية دفرة التابعة لمركز طنطا، لعدم قدرتيهما على سداد ثمن التذاكر، كما أمرت بحجز الكمسري 4 أيام على ذمة التحقيقات.