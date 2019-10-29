اليوم.. عمومية 3 شركات بقطاع الأعمال العام

تنعقد اليوم الثلاثاء، الجمعية العامة لشركة مصر لتجارة السيارات إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري.



كما تعقد اليوم أيضا، الجمعية العامة للشركة التجارية للأخشاب إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري.



وتعقد أيضا، الجمعية العامة لشركة النيل لصيانة وإصلاح السيارات احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري.



وتعقد الجمعيات العمومية العامة للشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري برئاسة اللواء أ.ح. صلاح الدين حلمي عبد القادر "رئيس الجمعيات العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة" بحضور أعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشة واعتماد ميزانيات الشركات التابعة والخاضعة للقانون رقم 203 لسنة 1991 عن العام المالي 20192018.



وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام، على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها، ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة وميكنة نظم العمل في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة.