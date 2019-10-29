استقرار سعر صرف الدولار اليوم

سجل سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم استقرارا ملحوظا، حيث سجل السعر طبقا لنشرة أسعار البنك المركزي، 16.08 جنيه للشراء 16.18 جنيه للبيع.



وسجل في كل من بنك مصر، والأهلي المصري، 16.10جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.



وسجل في البنك التجاري الدولي 16.08جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع،وسجل السعر ببنك القاهرة 16.09 جنيه للشراء، 16.19 جنيه للبيع، وسجل السعر ببنك الاسكندرية 16.08 جنيه للشراء، 16.18 جنيه للبيع.