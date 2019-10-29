الكويت تدعو مجلس الأمن لزيارة الأراضى الفلسطينية المحتلة

جددت الكويت دعوة مجلس الأمن إلى ضرورة القيام بزيارة الأرض الفلسطينية المحتلة للوقوف على آثار الاحتلال ونتائجه المأساوية على الشعب الفلسطيني والعمل على اتخاذ تدابير وإجراءات لإنهائه.



جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي مساء أمس الإثنين في جلسة لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.



وقال العتيبي إن ميثاق الأمم المتحدة يشكل معاهدة دولية تتمتع البنود التي تتضمنها بما تتمتع به صكوك القانون الدولي من قوة إعمال وإلزام على الدول الأعضاء في المنظمة بهدف إيجاز مبادئ العلاقات الدولية الرئيسية من ضمنها السيادة المتساوية للدول وتجريم استخدام القوة ضد الدول الأخرى.



وأشار إلى أنه رغم أن الأمم المتحدة أوكلت جانبا رئيسيا من سلطتها الى مجلس الأمن فإنه مع الأسف يقف عاجزا عن حمل السلطة القائمة بالاحتلال على تنفيذ قراراته.