الاحتلال يعتقل فلسطينيين في شمال نابلس وبيت لحم وشرق رفح

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين من بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا، واعتقلت أربعة مواطنين هم: جمال عامر رواجبة، وعلاء علي شولي، وأسامة جواد سوالمة، وعزيز شولي، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شابا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية لـ "وفا"، بأن جيش الاحتلال اعتقل بشار المعيوي (23 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.



وكانت قوات الاحتلال اقتحمت فجرا بلدات الدوحة، والخضر، وارطاس، وحرملة، ولم يبلغ عن اعتقالات بين المواطنين.



واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مواطنين شرق رفح بزعم محاولة التسلل عبر السياج الأمني.



وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت النار فأصابت أحد الشابين قبل اعتقالهما ونقلهما إلى جهة مجهولة.



كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الانارة واستدعت مزيد من القوات إلى تلك المنطقة.