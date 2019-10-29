العراق: مقتل 13 وإصابة 865 فى إطلاق الشرطة النار على المتظاهرين

كشفت وكالة رويترز للأخبار اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر طبية وأمنية، عن مقتل 13 على الأقل وإصابة 865 أثناء الليل، بعدما فتحت الشرطة العراقية النار على محتجين في كربلاء.



يأتي هذا فيما شهدت أنحاء متفرقة من العراق احتجاجات واسعة وغاضبة من الشعب العراقي، على انتشار الفساد المؤسسي والرغبة في الحياة الكريمة، والتخلص من ميليشيا ايران الإرهابية التي تعيث في الأرض فسادا.



كان رئيس الوزراء العراقي عادل المهدي أصدر أوامره من قبل بإيقاف كل القوات الشرطية وإخراجها من الموصل بسبب استخدامها العنف لفض التظاهرات.