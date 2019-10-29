بن سلمان يهنئ ترامب بتصفية "البغدادي"

هنأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصفية زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي، فيما أعرب رئيس البيت الأبيض عن شكره لاستمرار التعاون بين البلدين.



وذكر البيت الأبيض في بيان أصدره فجر اليوم الثلاثاء، أن ترامب وبن سلمان أجريا اتصالا هاتفيا، هنأ فيه ولي العهد السعودي الرئيس الأمريكي بـ"نجاح مهمة الولايات المتحدة الخاصة بمحاسبة مؤسس وزعيم داعش".



وأضاف البيت الأبيض أن ترامب أعرب من جانبه عن شكره لبن سلمان على "استمرار التعاون الوثيق بين السعودية والولايات المتحدة".



كما أشار بيان البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي وولي العهد "بحثا أهم القضايا الإقليمية والثنائية".