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مصر

بالصور.. أطفال أمريكا يحملون الأعلام المصرية بالمهرجان الدولى الثقافى

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 07:54 ص
أطفال أمريكا يحملون
أطفال أمريكا يحملون الأعلام المصرية بالمهرجان الدولى الثقافى
رامى حسين
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شارك المكتب الثقافي للسفارة المصرية بواشنطن في المهرجان الدولي الثقافي للأطفال "سافر حول العالم في يوم"، الذي أقيم بمركز رولاند ريجن بمشاركة ما يقرب من 85 سفارة ومكتب من إفريقيا وآسيا ودول الخليج.

وترأس الوفد المصري المشارك بالمهرجان الدكتور محمد سمير حمزة المستشار الثقافي، ومدير مكتب البعثة التعليمي بواشنطن، وبحضور ايمان رمزي ويحي الطويل أعضاء المكتب الثقافي.

ويشير الطويل في تصريحات خاصة للدستور من واشنطن إلى أن، المهرجان يهدف إلى تعريف الصغار بولايات المتحدة الأمريكية وبعادات وتقاليد كل من الدول المشاركة بالمهرجان، وغرس فيهم ثقافة السفر والتعرف على ما تتميز به كل دولة.

ويضيف الطويل أن، الجناح المصري شهد اقبالًا كبيرًا من جانب زوار المعرض، موضحًا أن الدكتور حمزة المستشار الثقافي حرص أن يقدم الجناح الشكل الفرعوني لتعريف الصغار بالحضارة المصرية القديمة كما حرص على عمل ختم مكتوب عليه مصر بالانجليزية -ايجيبت- يختم بة جواز السفر الذي يحمل الصغار في محاكاة الإجراءات المتبعة بالمطارات كما حرص الصغار على أن يتم كتابة أسمائهم باللغة العربية، وقاموا بحمل الإعلام المصرية التي كانت ضمن الهدايا التذكارية التي حصل عليها زوار الجناح.

وأوضح أن، العديد من الأسر الأمريكية قد وعدت بزيارة مصر بعد ما عاشته داخل الجناح المصري كما تشوق الصغار لرؤية التماثيل بشكله الطبيعي داخل المعابد الأثرية والمتحف المصري بعد أن شاهدوا الماكينات التي كانت موجود داخل الجناح والتى أثارت دهشتهم.
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