رئيس تشيلى يعلن تغيير 8 وزراء ردا على الاحتجاجات

أعلن الرئيس الشيلي سيباستيان بينيرا تغيير 8 وزراء ردا على الاحتجاجات المستمرة المناهضة للحكومة.



وقال بينيرا خلال حفل أقيم هنا في المقر الرئاسي "لقد استمعت حكومتنا إلى الرسالة الواضحة والمدوية التي يطالب الشيليون من خلالها، ويستحقون ذلك، ببلد أكثر عدلا مع تضامن وتكافؤ فرص أكبر وامتيازات أقل".



وأفاد بينيرا "لقد تغيرت شيلي وعلى الحكومة أن تتغير أيضا" لمواجهة الواقع الجديد في واحدة من أكثر دول أمريكا اللاتينية تقدما.



وتم تغيير وزير الداخلية أندريس تشادويك، البالغ من العمر 63 عاما، وهو أحد أبناء عمومة الرئيس وأحد أقرب مساعديه، بغونزالو بلوميل، البالغ من العمر 41 عاما، والذي كان يعمل مع بينيرا منذ أن بدأ ولايته الثانية في عام 2018.



وتم تغيير وزير المالية فيليب لارين باغناسيو بريونس، سفير شيلي السابق لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعميد كلية الدراسات الحكومية في جامعة أدولفو إيبانيز الشيلية.