ايرلندا ترحب بقرار الاتحاد الأوروبى لمنح تمديد آخر لبريكست

أصدرت الحكومة الإيرلندية بيانا أعربت فيه عن الترحيب بقرار الاتحاد الأوروبي لمنح بريطانيا تمديدا آخر حول عملية خروجها من الاتحاد (بريكست)، وفقا لوسيلة إعلام محلية.



كان رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك قد أعلن في وقت سابق من يوم الإثنين، أن الدول الأعضاء الـ27 بالاتحاد الأوروبي قد وافقت على قبول طلب بريطانيا لتمديد بريكست إلى 31 يناير العام المقبل 2020، مع خيار لبريطانيا أن تغادر الاتحاد بوقت أبكر إذا تمت المصادقة على اتفاق الانسحاب من قبل البرلمان البريطاني قبل الموعد المحدد.



ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرلندية (RTE) عن بيان الحكومة قوله: "إن هذا يكبح خطر بريكست بلا اتفاق. وهذا القرار يمدد الموعد النهائي حتى نهاية يناير، ولكنه يسمح للمملكة المتحدة بمغادرة أبكر، إذا تمت المصادقة بصورة أسرع".



وجاء في البيان أيضا: "نأمل بأن يتم استخدام هذا الوقت الإضافي لضمان أن تتم المصادقة على اتفاق الانسحاب (المغادرة) المتفق عليه بين بريطانيا وEU27، بما يمكّن من بريكست منتظمة".