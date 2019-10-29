باكستان تؤكد دعمها الثابت لعملية السلام والمصالحة الأفغانية

التقى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان المبعوث الأمريكي للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد، في العاصمة إسلام أباد، حيث أكد مجددا دعم إسلام أباد الثابت والصادق لعملية السلام والمصالحة الأفغانية.



وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الثلاثاء أن رئيس الوزراء أكد خلال لقائه مع خليل زاد ضرورة التغلب على الصعوبات في هذا الصدد حتى يمكن التوصل إلى حل سياسي دائم للصراع الأفغاني في أقرب وقت ممكن.



وأضافت القناة أنه خلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء الباكستاني أيضا أهمية اتخاذ جميع الأطراف لخطوات عملية للتصدي للعنف في أفغانستان، مؤكدا أن بلاده ستواصل القيام بدورها كصديق مخلص وصادق لإحلال السلام في أفغانستان.



وأشار خان إلى أن تحقيق السلام والأمن المستدامين في أفغانستان والمنطقة يخدم مصلحة باكستان.



وكان خليل زاد قد التقى أمس الأول الأحد الرئيس التنفيذي لأفغانستان عبدالله عبدالله، حيث ناقش المسئولان محادثات السلام.



وقال بيان صادر عن مكتب عبدالله إن الجانبين أعلنا أن السلام يمثل أولوية للشعب والحكومة في أفغانستان كما أكدا أهمية تحقيق السلام الدائم والحد من العنف ووقف إطلاق النار وإجراء محادثات بين الأفغان.