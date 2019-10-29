دراسة: المشروبات الغازية تزيد من معدلات البدانة وتسوس الأسنان

كشفت دراسة بريطانية حديثة النقاب عن أن المشروبات الغازية المحلاة بالسكر، هي المسؤولة عادة عن السمنة وتسوس الأسنان بين البالغين.



وألقى العديد من الباحثين والعلماء في كلية "كينجز كوليدج" في بريطانيا، الضوء على أن زيادة الوزن أو السمنة كانت مرتبطة بتسوس الأسنان، ووجدوا أن زيادة استهلاك المشروبات الغازية المحلاة قد يكون السبب الرئيسي لتآكل مينا الأسنان عند المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة.



وحصل الباحثون على بيانات من الدراسة الاستقصائية التي أجرتها الوطنية للصحة والتغذية بين عامي 2003 – 2004، وتم تحليل عينة تمثيلية من المشاركين في الاستقصاء شمل 3،541 مريضا في الولايات المتحدة.



وقال الدكتور"ساويرس أوتول"، الأستاذ في جامعة "كينجز" في لندن: "إن الطبيعة الحمضية لبعض المشروبات، مثل المشروبات الغازية، وعصائر الفاكهة الحمضية تؤدى إلى تآكل الأسنان".



وأوضح الباحثون أن هذه رسالة مهمة للمرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين يستهلكون السعرات الحرارية من خلال المشروبات المحلاة بالسكر الحمضية، فهذه المشروبات قد تسبب أضرارًا لأجسامهم وأسنانهم.