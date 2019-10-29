السعودية تؤكد "التزام المملكة الكامل" بتوفير النفط الخام للعالم

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال لقاء مع نظيره الأمريكي ريك بيري في الرياض "التزام المملكة الكامل" بتوفير النفط الخام للعالم.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أنه جرى خلال الاجتماع بحث أوضاع السوق البترولية، وتطرق الاجتماع إلى "دور أعضاء دول منظمة أوبك والمنتجين من خارجها بتنسيق الإنتاج، والسعي الجاد إلى تحقيق التوازن في السوق البترولية، بما يكفل مصلحة الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، ويسهم في دعم النمو الاقتصادي العالمي، ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات البترولية".



كما تناول الاجتماع قلق البلدين إزاء التهديدات التي تستهدف المنشآت النفطية في الخليج العربي، وحرية الملاحة البحرية؛ حيث أكد الجانبان العزم للعمل معًا لضمان أمن إمدادات الطاقة العالمي، باعتبار أي تهديد لهذه المنشآت الحيوية هو تهديد لمصالح كل دول العالم، حسب "واس".