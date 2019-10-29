هونج كونج تمنع ناشطا بارزا من أجل الديموقراطية من الترشح للانتخابات

أعلن جوشوا وونج الناشط البارز من أجل الديمقراطية في هونج كونج الثلاثاء بأن السلطات منعته من الترشح للانتخابات المحلية المقبلة، بعد أشهر من الاحتجاجات المستمرة في المدينة.



وقال في منشور على صفحته في فيسبوك "أدين بشدة الحكومة لممارستها التصفية السياسية والرقابة، وحرماني من حقوقي السياسية".



وأضاف وونغ إنه استبعد من خوض الانتخابات في نوفمبر بعد أن قضى مسؤول انتخابي بأن ترشحه لاغ.



وأشار متحدث حكومي ردا على استفسارات الصحافيين الى أن الغاء ترشيح وونج يعود الى كونه يدافع عن "حق تقرير المصير" لهونج كونج، وهو ما يتعارض مع القانون الأساسي أو الدستور المصغر للمدينة.



وقال المتحدث "من المحتمل أن المرشح لا يراعي متطلبات القانون الانتخابي".



وتشهد هونج كونج منذ نحو خمسة أشهر احتجاجات كبيرة للمطالبة بالديموقراطية تتخللها أعمال عنف واشتباكات بين النشطاء والشرطة، في أكبر تحد للحكم الصيني منذ تسلمه المدينة من بريطانيا عام 1997.