سلوفاكيا تحظر إجراء استطلاعات رأى قبل الانتخابات

أقرّ نواب سلوفاكيا، العضو في منطقة اليورو، الثلاثاء، قانونا يحظر نشر استطلاعات رأي قبل 50 يوما من إجراء الانتخابات، في خطوة وصفتها شركات الاستطلاعات بأنها "غير مسبوقة" في أوروبا.



ومع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقرر إجراؤها أواخر فبراير، انضم نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم الى نواب أحزاب يمينية متطرفة في الموافقة على اقتراح الحكومة تمديد مدة الحظر التي كانت 14 يوما في السابق.



وصوّت نواب البرلمان المؤلف من 150 مقعدا بغالبية 74 صوتا لصالح القانون مقابل 56، مع امتناع عضوين عن التصويت.



وعلى الرغم من أن رئيسة سلوفاكيا الليبرالية زوزانا تشابو توفا قد تستخدم حق الفيتو ضد القانون، إلا أنه يمكن للبرلمان أن يعيد التصديق عليه بغالبية 76 صوتا فقط.



ويشير خبراء إلى أنه سيتم الطعن في هذا القانون في المحكمة الدستورية قبل دخوله حيز التنفيذ في الأول من يناير 2020.



ووصف رئيس الجمعية السلوفاكية لوكالات أبحاث السوق فاتسلاف هراتش هذا الحظر بأنه "غير مسبوق في أوروبا"، حيث لا يتم فرض أي قيد من هذا النوع إلا لمدة يوم أو يومين فقط قبل الانتخابات.



وقال لفرانس برس "سلوفاكيا ستكون في طليعة الدول التي تحد من إطلاع المواطنين قبل الانتخابات".



وأعرب معهد الشؤون العامة المستقل للدراسات عن "الغضب" من هذه الخطوة.



وقال في بيان: "السياسيون قلقون بوضوح لأنهم لن ينجحوا في منافسة سياسية مفتوحة وعادلة".



وأضاف أن الهدف هو "منع مواطني الجمهورية السلوفاكية من خلال التلاعب التشريعي من الوصول إلى بعض أهم المعلومات الضرورية لممارسة حقهم في التصويت".



ويصر مؤيدو القانون على أنه قد وُضع لـ"حماية الناخبين من المعلومات التي تستهدفهم والموجهة للتأثير عليهم لصالح حزب سياسي معين".



ومن المقرر أن تجري سلوفاكيا التي يبلغ عدد سكانها 5.3 مليون نسمة انتخابات عامة في 29 فبراير المقبل.