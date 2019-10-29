أجهزة "سامسونج" تتصدر رضا العملاء فى أستراليا

تقدمت شركة سامسونج للإلكترونيات على منافستها اليابانية "سوني" لتتصدر رضا العملاء في أستراليا.



طبقا لصناعة الإلكترونيات اليوم الثلاثاء، تصدرت سامسونج قائمة "أفضل العلامات التجارية لأجهزة التلفزيون لعام 2019" التي نشرتها شركة "كنستا بلو"(Cantsa Blue) الأسترالية لقياس رضا العملاء.



وقالت "كنستا بلو" إن سامسونج حصلت على 5 نجوم في معظم الفئات، مضيفة أنها تقدمت على سوني التي احتلت المرتبة الأولى في العام الماضي.



وشمل المسح لقياس مدى رضا العملاء، ألفا من البالغين في أستراليا، اشتروا أجهزة التلفزيون الجديدة خلال العامين الماضيين.



وحصدت سامسونج 5 نجوم في جميع الفئات مثل جودة الصورة وجودة الصوت والوظائف الذكية، باستثناء الراحة والقيمة مقابل المال.



وحصلت إل جي إلكترونيكس على 4 نجوم لتحتل المرتبة الرابعة مرتفعة بمركز واحد من المرتبة الخامسة في العام الماضي.



من ناحية أخرى، قالت شركة "GfK" الأسترالية لأبحاث السوق، إن الحصة السوقية لـ سامسونج بلغت 29.9% خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام لتحافظ على صدارتها في السوق الأسترالي لأجهزة التلفزيون.