كيا تكشف النقاب عن "سيدان K5" الجديدة

كشفت شركة كيا موتورز التابعة لشركة هيونداي موتور، اليوم الثلاثاء، النقاب عن سيارة سيدان الجديدة قبيل إطلاقها في الأسواق المحلية في ديسمبر.



وتأتي سيارة "سيدان K5" متوسطة الحجم بـ" وجه نمر" أعرض ومصد قوي بفتحات هواء كبيرة ومصابيح أمامية.



ويوجد على جانبي السيارة خطين مميزين تصفمها كيا بأنهما يضفيان القوة والأناقة على السيارة.



ومن الخلف، يمتد الخطان بنعومة حتى يندمجا مع رسومات المصابيح الخلفية.



والسقف منحدر قليلا من الخلف ومتصل بغطاء صندوق السيارة.



ولم تقدم كيا أية تفاصيل إضافية عن سيارة الجيل الثالث الجديدة.