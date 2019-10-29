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هيونداى تكشف عن مفهوم الشاحنات الهيدروجينية فى الولايات المتحدة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 07:28 ص
شركة هيونداي
شركة هيونداي
وكالات
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أعلنت شركة هيونداي موتور، اليوم الثلاثاء، عن أنها كشفت للمرة الأولى عن مفهوم الشاحنات الهيدروجينية في الولايات المتحدة كجزء من مجهوداتها لتعزيز بيع شاحناتها منعدمة الانبعاثات في أهم سوق للسيارات بالعالم.

وقدمت الشركة الشاحنة الهيدروجينية الثقيلة "HDC-6 Neptune" في عام 2019 بأمريكا الشمالية، وذلك من خلال معرض للسيارات التجارية في أتلانتا يوم أمس الإثنين (بالتوقيت المحلي).

وقال إدوارد لي، رئيس قسم أعمال السيارات التجارية بهيونداي: "اليوم، بتقديم سيارة HDC-6 Neptune في هذا المعرض، وهي أول نموذج هيدروجيني لسيارة تجارية من إنتاج هيونداي، سنبدأ في اكتشاف فرص جديدة في سوق الولايات المتحدة للسيارات التجارية."

وأضاف: "نحن ننوي العمل مع شركائنا لتمهيد الطريق لتأسيس نظام بيئي هيدروجيني مرتبط بالسيارات التجارية".

ويُعد مفهوم هذه السيارة جزءا من خطة هيونداي للعب دور رائد في خلق مجتمع بلا انبعاثات كربونية، وتطوير السيارات منعدمة الانبعاثات، وفقا للبيان.

ومن المعروف أن السيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود لا ينبعث منها سوى الماء وحسب حيث أنها تحول الهيدروجين المخزن لطاقة، يعمل بها موتور السيارة.

يذكر أن الشركات العالمية المصنعة للسيارات تتسابق لتصبح صديقة للبيئة وسط تشديد القوانين ذات الصلة بانبعاث الغازات الدفيئة والتي يقول العلماء إنها المسؤولة عن الاحتباس الحراري.

وأطلقت هيونداي مع شركة "H2 Energy AG" السويسرية للطاقة مشروعا مشتركا الشهر الماضي لبيع 1،600 شاحنة هيدروجينية بسويسرا وغيرها من البلاد الأوروبية بحلول عام 2025.

وتتحرك الشركة المصنعة لسيارة سوناتا سادان، وسيارات باليسايد للدفع الرباعي الآن لتثبت وجودها في الولايات المتحدة الأمريكية بالمركبات الهيدروجينية.

وأعلنت مجموعة هيونداي موتور، التي تهدف لتصبح شركة مقدمة لحلول التنقل المستقبلي، في ديسمبر أنها ستستثمر 7.6 تريليون وون(6.7 بليون دولار) لإنشاء البنية التحتية ذات الصلة بإنتاج المركبات الهيدروجينية والقيام بالأبحاث وأنشطة التطوير ذات الصلة حتى عام 2030.

هذا وقد باعت هيونداي 2.400 سيارة هيدروجينية من طراز نيكسو في أسوق سيارات الركاب العالمية، بنهاية يوليو.
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