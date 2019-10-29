كوريا الجنوبية وأستراليا تطلقان تدريبات بحرية مشتركة

قالت القوات البحرية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء إن كوريا الجنوبية وأستراليا تجريان تدريباتهما البحرية المشتركة قبالة الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر الجاري لتعزيز قدراتهما التشغيلية المشتركة وشراكتهما.



وبدأت التدريبات التي أطلق عليها اسم "هايدوري - وللابي"(Haedori-Wallaby) في وقت سابق من اليوم في المياه بالقرب من مدينة بوهانغ.



وتشارك فيها 6 سفن حربية كورية جنوبية، بما في ذلك المدمرة "تشوي يونج" التي تبلغ حمولتها 4،400 طن، وغواصة و6 طائرات مثل طائرة المراقبة البحرية من طراز "بي - 3".



وأرسلت أستراليا المدمرة "هوبارت" المزودة بنظام أيجيس، والتي تبلغ حمولتها 6،300 طن، ومروحية من طراز MH-60.



وقالت القوات البحرية في بيان "تهدف التدريبات المشتركة إلى تعزيز قدرات القوات البحرية للبلدين على إجراء عمليات مشتركة وقابلية للتشغيل البيني."



يذكر أن كوريا الجنوبية وأستراليا أطلقتا تدريباتهما البحرية المشتركة لأول مرة في عام 2012 بناء على اتفاق بين وزيري دفاعهما، وتدريبات هذا العام هي السادسة من نوعها.