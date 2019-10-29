الأرجنتين تشدد الضوابط على صرف العملات بعد الانتخابات

أعلن البنك المركزي الأرجنتيني يوم الثلاثاء ضوابط أكثر صرامة على صرف العملات لمنع هروب رأس المال بعد هزيمة المعارضة ذات الميول اليسارية للحزب الحاكم المحافظ بالانتخابات العامة.



وذكر رئيس البنك المركزي الأرجنتيني جوايدو ساندليريس إن البنك سيقيد مشتريات الدولار إلى 200 دولار أمريكي شهريا عن طريق حساب مصرفي و100 دولار أمريكي شهريا نقدا، بانخفاض من الحد السابق البالغ 10 آلاف دولار شهريا.



وقال ساندليريس إنه "اعتبارا من اليوم، قمنا بتخفيض الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن للأفراد شراءه بغرض التوفير إلى 200 دولار شهريا، دون إذن مسبق من البنك المركزي".



وأضاف أن القرار ينطبق فقط على الأرجنتينيين العاديين، في حين أن المصدرين والشركات العاملة في مجال المعاملات الدولية غير مقيدة.



وأفاد ساندليريس أن القرار يهدف "إلى حماية الاحتياطيات الأجنبية" للحكومة القادمة التي تتمتع "بدرجة أكبر من الحرية لتنفيذ سياساتها الاقتصادية".



وأشار إلى أن الاحتياطيات الخارجية للأرجنتين تراجعت بمقدار 22 مليار دولار منذ الانتخابات الأولية في أغسطس.