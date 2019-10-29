رئيس غينيا يعزل الحكومة قبل الانتخابات الرئاسية

حل رئيس غينيا بيساو خوسيه ماريو فاز الحكومة برئاسة رئيس الوزراء اريستيدز جوميز بموجب مرسوم رئاسي رفضه الأخير ليلة أمس الإثنين.



وصدر المرسوم عقب اجتماع لمجلس الدولة، الهيئة الاستشارية للرئيس.



غير أن جوميز قال انه لن يحترم قرار الرئيس "غير الشرعي".



وقالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ايكواس) إن الحكومة لا يمكن أن تُعزل حتى الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.



وغرقت غينيا بيساو في حالة من عدم الاستقرار السياسي المستمر منذ عام 2015، عندما أقال فاز رئيس الوزراء آنذاك دومنجوس سيمويس بيريرا، منافسه السياسي الرئيسي.



وستجري الانتخابات الرئاسية هذا العام في 24 نوفمبر، ومن المقرر أن تعقد جولة ثانية في 29 ديسمبر إذا لم يحصل أي من المرشحين على أكثر من 50 بالمائة من الأصوات في الجولة الأولى.