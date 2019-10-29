زلزال بقوة "6.6 ريختر" يهز جنوبى الفلبين

عدل المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل "فيفولكس" قوة الزلزال الذي ضرب مقاطعة كوتاباتو في جنوب الفلبين، اليوم الثلاثاء، من 6.4 درجة إلى 6.6 درجة.



وقال المعهد في تقرير محدث إن الهزة الداخلية، التي ضربت فجر اليوم، وقعت على عمق 7 كيلومترات، على بعد حوالي 25 كيلومترا جنوب شرقي مدينة تولونان.



وقال المعهد إن الزلزال التكتوني الأصل يمكن أن يتسبب بأضرار ومن المتوقع أن يتبعه هزات تابعة.



وشعر سكان كايداباوان سيتي ومقاطعة ساراجاني ودافاو سيتي وكوروندال سيتي وكاجايان دي أورو سيتي وجنرال سانتوس سيتي وزامبوانجا سيتي وومقاطعة بوكيدنون بقوة الزلزال أيضا.



وقال مسؤولون محليون في المقاطعات المتضررة إن الزلزال القوي تسبب بفرار السكان من منازلهم هلعا.



وأضاف المسؤولون أن الزلزال تسبب بقطع التيار الكهربائي في العديد من المقاطعات المتضررة، وأسقط أعمدة كهربائية، وحطم نوافذ زجاجية في بعض المنشآت. وتم إجلاء مرضى أحد المستشفيات المحلية.



ولا تزال كوتاباتو والمقاطعات المجاورة في جزيرة مينداناو تتعافي من زلزال هز المنطقة في 16 أكتوبر بقوة 6.3 درجة، أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 6 أشخاص وإصابة 167.



وتتعرض الفلبين لنشاط زلزالي متكرر بسبب موقعها على طول "حلقة النار" الباسيفيكية، وتسجل حدوث زلازل كل يوم لا يُشعر بالكثير منها.



ويسجل معهد فيفولكس وقوع 20 زلزالا يوميا يُشعر بـ100 إلى 150 منها في السنة.