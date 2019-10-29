الرئيس السيسى يلتقى وزير الخارجية الألمانى اليوم فى القاهرة

يلتقي وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، بالرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة اليوم الثلاثاء لعقد محادثات يحتمل أن تركز على أزمات المنطقة وحقوق الإنسان.



وإلى جانب العلاقات الألمانية المصرية، يتوقع أن يبحث ماس الحرب الأهلية في ليبيا والنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.



ومصر هي المحطة الأخيرة في جولة ماس بشمال أفريقيا والتي شملت أيضا كلا من ليبيا وتونس.



وترغب ألمانيا في تنظيم قمة حول ليبيا هذا العام، وتأمل في مشاركة جميع الأطراف الفاعلة الرئيسية فيها بالعاصمة برلين.