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حوادث

اليوم.. محاكمة المتهمين فى قضية "فساد القمح الكبرى"

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 07:31 ص
جريدة الدستور
شيماء حسين
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تستكمل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، اليوم الثلاثاء، محاكمة 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد القمح الكبرى"؛ لسماع الشهود.

وأحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، 11 مسئولا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه.

وتضمن أمر الإحالة انفراد المتهم الأول (هارب) بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد على رأسهم عبد الغفار محمد السلاموني - نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومحمد كامل محمد أبو حشيش - مالك شونة أبناء الجيزة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، كونهم موظفين عموميين "أعضاء لجنتي الفرز والاستلام بموجب القرار الوزاري المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة "سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين"، إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
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