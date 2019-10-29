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عالم

سقوط قذيفة على مطار معيتيقة بعد أنباء عن إعادة تشغيله

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 05:23 ص
جريدة الدستور
عبير سليم
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أفادت بوابة إفريقيا، صباح اليوم الثلاثاء، في خبر عاجل نقلًا عن مصادر محلية، سقوط قذيفة هاون على مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس، بعد أنباء عن زيارة المبعوث الأممي غسان سلامة للمطار، استعدادا لإعادة تشغيله اليوم.

وكان مطار معيتيقة الدولي، أعلن في وقت متأخر من ليلة أمس، أن وفدًا يضم ممثل الأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، ووزارتي المواصلات والداخلية ومصلحة المطارات والطيران المدني، يزور المطار، للوقوف على تجهيزه ومدى الإيفاء بالمتطلبات المقترحة، من أجل إعادة التشغيل الكامل خلال الفترة القادمة، حسب صحيفة الوسط الليبية.

وكانت مصلحة الطيران المدني في ليبيا أعلنت في أغسطس الماضي، تعليق الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي "لأسباب أمنية".

ونقلت جميع الشركات الجوية رحلاتها إلى مطار مصراتة الدولي (200 كلم) شرق العاصمة طرابلس.
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