حظك اليوم.. برج الحوت الثلاثاء 29 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء وفيما يخص برج الحوت قالت:-

مهنيًا: تطرق الحظوظ بابك في هذا اليوم النشيط تكون الأعمال سهلة بسبب معنوياتك وتفاؤلك الكبير يوم جيد نافع ومناسب لمعالجة مشاكلك وللانطلاق من جديد في مسيرتك المهنية.

عاطفيًا: لا تدع الخلافات الماضية تبرز مجدًا، وعالج الأمور مع الشريك بهدوء وتفاهما على الأولويات.

صحيًا: يغادر المرض ساحتك وينتابك شعور من الفرح يريحك نفسيًا ويخلصك من ترسبات الماضي المزعجة.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.