حظك اليوم.. برج العذراء الثلاثاء 29 أكتوبر 2019

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "جاكلين عقيقي" حظك اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر لبرج العذراء على النحو التالي:



مهنيًا: تأثيرات إيجابية وجيّدة على صعيد العمل، وهذا يترافق مع مطالبك المالية المحقة وقد تبلغ الهدف قريبًا.



عاطفيًا: تتحسن الأوضاع مع الشريك ولا سيما على الصعيد العاطفي، بعد سوء التفاهم الذي ساد بينكما بسبب تدخلات الآخرين.



صحيًا: لا تورّط نفسك في أمور لا ناقة لك فيها ولا جمل، وتسبب اضطرابًا لوضعك الصحي.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

