مفاجأة.. مرتضى منصور يعرض الصلح على محمود الخطيب

عرض مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الصلح بينه وبين محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعد المشاحنات التي حدثت بين الطرفين خلال الفترة الماضية، ووصلت إلى إقامة دعاوى قضائية.



وقال مرتضى منصور، في تصريحات له، أثناء اجتماعه مع ضياء رشوان، نقيب الصحفيين: "مفيش صدام بيني وبين محمود الخطيب.. أحفادنا مع بعض في مدرسة واحدة.. وأتمنى نفتح صفحة جديدة".



في ذات السياق قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، خلال اجتماعه برئيس نادي الزمالك: "متأكد من أن الفجوة اللي بين المستشار مرتضى منصور والكابتن محمود الخطيب انتهت.. هما الاتنين مش عايزين التاريخ يقول عنهم: (مرتضى والخطيب ولعوا الدنيا بين الأهلي والزمالك)".



واستكمل نقيب الصحفيين: "مرتضى منصور هيعمل "مفاجأة" بكره تجاه محمود الخطيب برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة".



كانت كشفت مصادر أن هناك لقاء جرى بين رئيس الزمالك ونقيب الصحفيين؛ وذلك لفض التراشقات بين الطرفين وحل الأزمة التي نشبت على مدار الأسبوع الماضي مع إعلان رئيس الزمالك بوقف عضويات الصحفيين بالمخالفة للقانون.



وأوضحت المصادر أن اللقاء يأتي أيضا لحل أزمة عضويات الصحفيين التي أوقفها رئيس النادي، بالإضافة لوقف حالة الاحتقان بين الجماعة الصحفية والإعلامية في مصر وبين رئيس نادي الزمالك، وهو ما حدث بالفعل.