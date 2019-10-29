ضياء رشوان: اجتماع مجلس نقابة الصحفيين القادم سيكون داخل الزمالك

أكد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، انتهاء أزمة الصحفيين مع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، والتي شهدت العديد من المناوشات والتراشقات خلال الأيام الماضية.



وقال نقيب الصحفيين، في تصريحات له: "مرتضى منصور أكد لي أنه لا يمكن منع أي صحفي عضو في القلعة البيضاء أو غيره من دخول النادي؛ إلا لعدم تسديد الاشتراكات فقط".



وأضاف ضياء رشوان: "أؤكد لكل أبناء نقابة الصحفيين احترام مرتضى منصور لمحمود كامل وإبراهيم المنيسي وأحمد جمال وكل الصحفيين"، مؤكدًا عقد الاجتماع القادم لأعضاء مجلس نقابة الصحفيين في مقر نادي الزمالك.



كانت كشفت مصادر أن هناك لقاء جرى بين رئيس الزمالك ونقيب الصحفيين؛ وذلك لفض التراشقات بين الطرفين وحل الأزمة التي نشبت على مدار الأسبوع الماضي مع إعلان رئيس الزمالك بوقف عضويات الصحفيين بالمخالفة للقانون.



وأوضحت المصادر أن اللقاء يأتي أيضا لحل أزمة عضويات الصحفيين التي أوقفها رئيس النادي، بالإضافة لوقف حالة الاحتقان بين الجماعة الصحفية والإعلامية في مصر وبين رئيس نادي الزمالك، وهو ما حدث بالفعل.