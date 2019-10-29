أول تعليق من رئيس الزمالك بعد انتهاء أزمة الصحفيين

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، انتهاء أزمة الصحفيين، بعد اجتماعه مع ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، مؤكدًا أن أبواب القلعة البيضاء مفتوحة للصحفيين، معلقًا: "لا يمكن لأي شخص في النادي من رئيسه لأصغر موظف منع صحفي من دخول النادي".



وأضاف رئيس الزمالك، في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، على قناة "الحدث اليوم"، أنه سيتم منح٢٥٠ عضوية جديدة للصحفيين في نادي الزمالك بنفس الشروط القديمة، متابعًا: "مستعد لمنح عضوية في النادي لعضو مجلس نقابة الصحفيين محمود كامل، وهو زي أحمد وأمير أبنائي".



واستكمل مرتضى منصور تصريحاته، قائلًا: "أرحب بأعضاء مجلس نقابة الصحفيين في بيتي بالمهندسين وليس فقط في مقر النادي بميت عقبة، وما حدث مع الصحفيين زوبعة في فنجان.. وأهلا بيهم في النادي في أي وقت".



كانت كشفت مصادر أن هناك لقاء جرى بين رئيس الزمالك ونقيب الصحفيين؛ وذلك لفض التراشقات بين الطرفين وحل الأزمة التي نشبت على مدار الأسبوع الماضي مع إعلان رئيس الزمالك بوقف عضويات الصحفيين بالمخالفة للقانون.



وأوضحت المصادر أن اللقاء يأتي أيضا لحل أزمة عضويات الصحفيين التي أوقفها رئيس النادي، بالإضافة لوقف حالة الاحتقان بين الجماعة الصحفية والإعلامية في مصر وبين رئيس نادي الزمالك، وهو ما حدث بالفعل.