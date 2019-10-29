حظك اليوم.. برج الأسد الثلاثاء 29 أكتوبر 2019

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "جاكلين عقيقي" حظك اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر لبرج الأسد على النحو التالي:



مهنيًا: أدعوك إلى التصرف العملي والواقعي، والابتعاد عن الأحلام والنظر إلى الحقيقة كما هي حتى تنجز عملك، تعيش قلقًا وتطرح التساؤلات وتضع المهل.



عاطفيًا: لا تخيّب الآمال المعقودة عليك في هذا اليوم الضاغط، اختر التفاهم والليونة مع الشريك، وحذار تعقيدات قد تطرأ.



صحيًا: تشعر بضيق غريب في التنفس اليوم، لا تقلق، الأمر في الغالب بسيط جدًا ولا يحتاج إلى تدخل من أي نوع.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.