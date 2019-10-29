حظك اليوم.. برج الجوزاء الثلاثاء 29 أكتوبر 2019

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "جاكلين عقيقي" حظك اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر لبرج الجوزاء على النحو التالي:





مهنياً: أن الدبلوماسية تساعدك على النجاح في هذا اليوم المزدهر، الذي يحمل إليك نفوذًا وترقية أو تقدّمًا.



عاطفياً: تعود إليك الحماسة وتستعيد تفاؤلك وتختفي الهواجس التي أقضت مضجعك لتبدو الأمور واضحة، ما يجعل القرارات سهلة.



صحياً: تنجح في المحافظة على حيويتك متبعاً القواعد الأساسية لحسن استدراك المشاكل الصحية التي قد تصيبك.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.