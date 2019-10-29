حظك اليوم.. برج الثور الثلاثاء 29 أكتوبر 2019

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "جاكلين عقيقي" حظك اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر لبرج الجوزاء على النحو التالي:



مهنياً: تكثر المشاغل والأعمال والتحركات هذا اليوم وتتلون بألف لون، فتشرق فترة من الديناميكية والاتصالات الغنية.



عاطفياً: لا بد من أن تتبلور الأفكار وتتجسد لترضي طموحاتك وتطلعاتك، والمصادفات المفاجئة قد تغير اتجاهاتك وتضعك أمام أشخاص جدد.



صحياً: رياضة المشي يومياً من أكثر الرياضات فائدة للصحة، وعليك نوم الساعات المطلوبة ضمانة لبدء يوم جديد بنشاط وحيوية .



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.