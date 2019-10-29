حظك اليوم.. برج الحمل الثلاثاء 29 أكتوبر 2019

تقدم اليوم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "جاكلين عقيقي" حظك اليوم، لبرج الحمل، اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر، على النحو التالي:



مهنيًا: لا تخش قلب الصفحة والاتجاه نحو جديد، إنه يوم حافل بالمستجدات يحمل مشروعًا لسفر أو سفرًا مميزًا أو موعدًا واعدًا.



عاطفيًا: يوم جيد على الصعيد العاطفي، علاقة مشوقة تشق طريقها إلى قلبك لتزيل عنك قلقًا سابقًا ما يجعلك أكثر قدرة على شرح ما في قلبك وترجمة معاناتك إلى كلام.



صحيًا: يجب أن تستفيد من الطاقة الكبيرة التي تتمتع بها، وبمزاجك العذب وإقبالك على الحياة، الحظ يلاحقك ويضبط الايقاع المجال الصحي.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.