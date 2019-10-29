الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 الموافق 01 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

الثقافة

صدور النسخة العربية لرواية "مكتبة ساحة الأعشاب" عن المركز الثقافى العربى

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:24 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
طباعة
صدرت حديثا عن المركز الثقافي العربي٬ النسخة العربية لرواية "مكتبة ساحة الأعشاب" من تأليف إيريك دو كيرمييل٬ وترجمة مصطفى الورياغلي.

ومما جاء على الغلاف الخلفي للكتاب: "لأن الكتاب، الكتاب الحقيقي، يَهُزُّكَ من الداخل.. يُوقِظُ فيكَ مملكةَ الرغبات، وشَعْبَ الممكنات، وجيشَ «لِمَ لا؟» المُتَمَرِّدَ".

تجاوزْ عتبةَ مكتبة ساحة الأعشاب، واستسلِمْ لسحر مكان يتغنّى بالكتب، والقُرّاء، والمكتبات. ادخلْ هذا المكان الذي يغمره الدفءُ، والنورُ، والتشاركُ، واذهبْ برحلة إلى عالم الكتب حيث "كل قراءة هي سَفَرٌ وعشق" وكل مكتبة هي "مكانٌ يخلق روابط".

تحكي لنا ناتالي، أستاذةٌ سابقةٌ حقّقت حلمها وأصبحت كُتبِيّة في قرية صغيرة، قصّتَها وقصص زبائنها: حبّهم وصداقاتهم، مصالحاتهم الأسريّة، شكوكهم، تأملاتهم الحياتية وتطلّعاتهم الروحية. تروي ناتالي، تارةً كاتمةَ سرٍّ وتارةً مرشِدة، مسارات هذه الشخصيات المختلفة، وتكشف لنا عن ثقافتها الأدبية، ما يجعلنا نتعرّف إلى العناوين التي تحبّها ونتذكّر أهمية الكتب وما تحمله لنا من متعة عظيمة.

تأخذنا هذه الرواية الجميلة إلى رحابة التصالح مع الذات ومع الآخرين، فهي ليست مديحًا صادقًا للقراءة فحسب، بل مديحًا للحياة نفسها، وخير دليل، إن كان الأمر يحتاج إلى دليل، على أنّ الكتب تُلهِمُنا وتجعل حياتنا أمتع، ومعرفتنا بالناس أعمق. فهيا، قُلْ لي ماذا تقرأ، أقُلْ لكَ مَن أنت.

وإيريك دو كيرميل، كاتب وصحفي وناشر مجلاتٍ عن الطبيعة، وعاش شبابه بين المغرب وأمريكا الجنوبية، قبل أن يعود ويستقرّ في الريف الفرنسي. أبٌ لأربعة أطفال، يكرّس كلماته لخدمة الطبيعة والإنسان، ويناضل من أجل عالم ألطف وأكرم لساكنيه.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

السيسى يتفقد نقاط التفتيش فى شرم الشيخ (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

مصرع رئيس مباحث مديرية أمن الوادى الجديد فى حادث

منذ حوالي 7 ساعات

أول صورة لكمسري "قطار طنطا" في النيابة

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من مصر على مقتل أبو بكر البغدادي

ads

الصور

image description

صور لمشاركة الرئيس السيسى فى المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حرة من الأهرامات

image description

استقرار حالة الطقس في القاهرة والجيزة

image description

بالصور.. عمر خيرت يشعل العاصمة الإدارية بموسيقى "فيها حاجة حلوة"

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لإجبار كمسرى شابين على القفز من قطار.. والسكة الحديد توقف رئيسه

مفاجأة.. مرتضى منصور يعرض الصلح على محمود الخطيب

"لم ينفعه نفوذ أسرته".. شاهد ذعر محمد راجح قاتل "شهيد الشهامة" داخل المحكمة

الأرصاد تحدد موعد تجدد الأمطار على المحافظات

أيام زمان

زجاجة "قطرة" تذيب الخلافات بين سامية جمال وفريد الأطرش

قضت يومًا في بيت دعارة.. كيف أصبحت شمس البارودي عاهرة متمكنة في «حمام الملاطيلي»؟

حكاية الوثيقة الأولى لثورة يوليو.. «وُجدت في محل أحذية» (صورة)

«زوج فاشل ويعاني عقدة من النساء».. الوجه الخفي لمصطفى محمود

نجم الساعة

قضت يومًا في بيت دعارة.. كيف أصبحت شمس البارودي عاهرة متمكنة في «حمام الملاطيلي»؟

الصحة

فوائد عديدة لشرب "مياه البامية"

دراسة: تناول البطاطا يعزز من الأداء الرياضى

دراسة: معظم أدوية ضغط الدم الموصوفة قد لا تكون أفضل خيار

تحالف صحى يدعو إلى جهود عالمية بشأن أمراض الجهاز التنفسى المزمنة

الرئيس نيوز

تشييع جنازة ضحية كمسري القطار

مصدر كنسى: دير الأنبا بيشوى سيصدر بيانا توضيحيا بشأن «بابا العرب»

بعد قليل.. تشييع جنازة ضحية القطار من شبرا الخيمة

كامل الوزير: مستعد لتقديم استقالتي

منوعات

رحاب هاني تحصل على درجة الدكتوراة بـ«مرتبة الشرف الأولى»

ملكة «التيك توك ».. نورهان حلمي: غنيت «وداع يا دنيا» من قلبى فوصلت للناس على طول

قوارب وسط العاصمة تونس لعبور شوارع غمرتها مياه الأمطار

الأمير تشارلز يعتزم زيارة الهند الشهر المقبل

كشكول

رئيس جامعة دمنهور يوجه بسرعة الإنتهاء من تحويل جميع المقررات إلى إلكترونية

جامعة حلوان تنظم معرض الخير الأول لنادى روتارى كايرو نيو تاون

تدريب معلمي "الأسكندرية و مطروح" علي مناهج " الجدارات"

"القاهرة الدولية" تحارب التنمر بهذة الطريقة (صور)

إسلام سياسي

شاهد رد فعل نساء داعش من داخل مخيم الهول بعد مقتل "البغدادي"

مسؤول أممي: فريق الرصد الأممي الخاص بـ"داعش" لم يتأكد من مقتل البغدادي

هل تعيد بريطانيا أطفالها ونساءها الدواعش من سوريا؟

صمٌ بكمٌ عميٌ.. منابر الإرهابية تتجاهل فساد الجماعة وأزمات الشباب وانتحار البعض منهم


زيت وسكر

تفاصيل استئصال ورم سرطانى ضخم لأول مرة فى الصعيد

ما هي فوائد البلح الأسود؟

45 مليون جنيه تكلفة موزع كهرباء جديد لخدمة أهالى منيا القمح بالشرقية

فوائد “الكينوا” لمواجهة ملوحة التربة وتوفير مياه الرى

مقالات الرأي
غسان شربل
كى لا نفجع ببغدادى آخر
لواء.حمدى البطران
فوضى السوق
القس. رفعت فكرى
أعمدة النجاح
لواء. محسن الفحام
انتخابات الاتحادات الطلابية
المزيد

الثقافة

صدور النسخة العربية لرواية "مكتبة ساحة الأعشاب" عن المركز الثقافى العربى

الليلة.. عرض فيلم "ديبان" بمركز الحرية للإبداع

اليوم.. افتتاح المعرض الاستيعادى للفنان الراحل أحمد فؤاد سليم

اليوم.. عرض فيلم "الراقصة والطبال" ضمن برنامج سينما إحسان

صفحتنا ع الفيس بوك