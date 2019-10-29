مصرع طالبة جامعية سقطت بها بلكونة منزلها فى البحيرة

شهدت مدينة دمنهور واقعة مؤسفة، لمصرع طالبة بكلية الآداب بجامعة دمنهور سقطت بها بلكونة المنزل بالطابق الثالث أثناء وقوفها بها في الشارع، وتم نقل الجثة لمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.



تلقى اللواء مجدى القمري، مدير أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة بسقوط بلكونة منزل بميدان الساعة بدمنهور ووجود متوفية.



وانتقل العميد مصطفى زامل، مأمور قسم دمنهور، والرائد ماجد الحبشي، رئيس مباحث دمنهور، وتبين انهيار بلكونة الطابق الثالث بمنزل ملك أشرف بعيص وسقوط البلكونة بالكامل في الشارع وتبين وفاة رضوى أشرف بعيص، 20 سنة، طالبة بالفرقة الثانية بكلية الآداب بجامعة دمنهور، ومقيمة بنفس المنزل، إثر إصابتها بكسور ونزيف على المخ.



تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور لاتخاذ شؤونها.



وباشر المستشار علي عبدالباري، رئيس نيابة دمنهور، التحقيق بإشراف المستشار محمد شلبي، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، وكلفت النيابة بتشكيل لجنة فنية لبيان أسباب انهيار البلكونة.