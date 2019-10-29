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حوادث

كشف غموض سرقة 50 ألف جنيه من مصنع بالسلام

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:18 ص
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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تمكن ضباط مباحث القاهرة، من كشف غموض واقعة سرقة 50 ألف جنيه من داخل مصنع ملابس في السلام.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من قسم شرطة السلام بورود بلاغ من "ممدوح. ص" 48 عاما، صاحب مصنع ملابس بالسلام يفيد اكتشافه كسر خزينة المصنع ملكه وسرقة 50 ألف جنيه من داخلها ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبإجراء المعاينة تبين وجود آثار عنف وتلف بالخزينة وتبين سلامة جميع منافذ المصنع.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "ب. ح " 27 سنة عاطل.

عقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، وبمواجهته بالتحريات والمعلومات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة مضيفا أنه علم باحتفاظ المجني عليه بمبالغ مالية داخل خزينة المصنع لذلك خطط لارتكاب الواقعة، وفي سبيل ذلك تمكن من الدخول للمصنع من خلال الشباك الخاص بمكتب المبلغ وكسر الخزينة باستخدام عتلة حديدية وسرقة المبلغ المالي المشار إليه وفر هاربا.

تم بإرشاده العثور على المبلغ المالي المستولى عليه، والعتلة الحديدية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليه اتهمه بالسرقة.

تحرر محضر بالواقعة رقم "5966"، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة للتحقيق.
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