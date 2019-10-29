الليلة.. عرض فيلم "ديبان" بمركز الحرية للإبداع

تستضيف قاعة السينما بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ عرض للفيلم الروائي الطويل "ديبان" للمخرج الفرنسي جاك أوديار، الفيلم من إنتاج 2015 وتبلغ مدة عرضه 115 دقيقة.



وفاز الفيلم بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي 2015.



تدور أحداث الفيلم حول "ديبان" وهو محارب تاميلي في سيريلانكا، يسعى لنيل الحرية ويقاتل من أجلها، بلغت الحرب الأهلية مداها في موطنه وساءت أحوالها، فلما شعر بأن الهزيمة وشيكة، يقرر الفرار، ويأخذ معه غريبين - امرأة وفتاة صغيرة - آمِلًا منهما تيسير طلب اللجوء في أوروبا.



ويصل "ديبان" ومن معه إلى باريس، ويشرعون في التنقل من منزل مؤقت لآخر، حتى يحصل "ديبان" أخيرًا على وظيفة حارس لكتلة سكنية متهدمة في الضواحي، فيبدأ العمل بكد من أجل تحقيق استقراره، وتأمين حياة جديدة ومنزل آمن لزوجته وابنته.