اليوم.. افتتاح المعرض الاستيعادى للفنان الراحل أحمد فؤاد سليم

يفتتح في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ بمجمع الفنون ــ قصر عائشة فهمى ــ بالزمالك٬ المعرض الاستيعادي للفنان الراحل أحمد فؤاد سليم٬ والذي يستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر المقبل.



وتقول الدكتورة "أمل نصر" ‎أستاذ بقسم التصوير كلية الفنون الجميلة، جامعة الإسكندرية٬ عن الفنان أحمد فؤاد سليم: "في أعماله التشخيصية يبحث عن الحضور المجرد للعناصر، وفي أعماله التجريدية نلمح تشخيص لحركة إنسان أو طائر وقد نسجت مع المسطحات التجريدية.



وأوضحت أنه في تجاربه التجريدية كانت الأشكال كأنها تتنفس وتوحي بحركة متموجة وذبذبة خاصة حتى نشعر أننا إزاء عالم حي آخر يموج بكائناته التي تتحرك وتتحاور وتتقدم وتتدافع، تدخل أجزاء منها عتمة غامضة بينما تتصدى الأخرى في حضور طاغ ليغمرها ضؤ مجهول المصدر، وفي أشكال كثيرة لاندري هل هي أجزاء متكسرة تتجاور لتبني نفسها من جديد أم هو بناء في طريقه للإنهيار أم هو كيان اجتمع من العديد من الشظايا كأي كيان معاصر، وكذلك يخلق إيهامًا بصريًا فهو يضع أشكالاَ مسطحة ثم يرسم لها ظلالًا فتوحى بأنها تعيش فى فراغ ثلاثي الأبعاد.



وفي حروفه المعلقة التي يضعها أمام خلفية من لون مسطح داكن بعيد الأغوار٬ تتحرك الحروف كنغمات موسيقية مختلفة التردد والإيقاع ثم ترتد إلى خلفيتها في صمت عميق أو يقوم الفنان بتفكيك الحروف إلى مجموعة من الخطوط القصيرة المنحنية المتقطعة حتى يتبقى فقط إيقاعها الأرابيسكى يصور بين فراغات ومساحات ضامة تجمع شتات هذا التفكيك مرة أخرى.



وأحيانًا يتلخص اللون في مستطيل وقور الحضور ثم تتحرك على أحد أضلاعه أشكال صغيرة ذات ظلال ممتدة فتؤرق ثباته، أو يشغل الفنان ثلثى العمل بمساحة داكنة مغلقة مبهمة تنتهى بأفق وهمى ينقلنا لوجود أبعد أثيرى الطابع.