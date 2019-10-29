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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 29 أكتوبر 2019

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 07:22 ص
جريدة الدستور
سلمى بدر
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تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "جاكلين عقيقي" حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر، على النحو التالي:

- الحمل:
مهنيًا: لا تخش قلب الصفحة والاتجاه نحو جديد، إنه يوم حافل بالمستجدات يحمل مشروعًا لسفر أو سفرًا مميزًا أو موعدًا واعدًا.
عاطفيًا: يوم جيد على الصعيد العاطفي، علاقة مشوقة تشق طريقها الى قلبك لتزيل عنك قلقًا سابقًا ما يجعلك أكثر قدرة على شرح ما في قلبك وترجمة معاناتك الى كلام.
صحيًا: يجب ان تستفيد من الطاقة الكبيرة التي تتمتع بها، وبمزاجك العذب وإقبالك على الحياة، الحظ يلاحقك ويضبط الإيقاع المجال الصحي.

- الثور:
مهنيًا: تكثر المشاغل والأعمال والتحركات هذا اليوم وتتلون بألف لون، فتشرق فترة من الديناميكية والاتصالات الغنية.
عاطفيًا: لا بد من أن تتبلور الأفكار وتتجسد لترضي طموحاتك وتطلعاتك، والمصادفات المفاجئة قد تغير اتجاهاتك وتضعك أمام أشخاص جدد.
صحيًا: رياضة المشي يوميًا من أكثر الرياضات فائدة للصحة، وعليك نوم الساعات المطلوبة ضمانة لبدء يوم جديد بنشاط وحيوية.

- الجوزاء:
مهنيًا: الدبلوماسية تساعدك على النجاح في هذا اليوم المزدهر، الذي يحمل اليك نفوذًا وترقية أو تقدّمًا.
عاطفيًا: تعود اليك الحماسة وتستعيد تفاؤلك وتختفي الهواجس التي أقضت مضجعك لتبدو الامور واضحة، ما يجعل القرارات سهلة.
صحيًا: تنجح في المحافظة على حيويتك متبعًا القواعد الأساسية لحسن استدراك المشاكل الصحية التي قد تصيبك.

- السرطان:
مهنيًا: التحرّك السريع يوفّر عليك المطبّات ويخلصك من العوائق ويساعدك على تعزيز موقعك.
عاطفيًا: في حال كنت تعيش مع شريك فقد تشهد علاقتك به تغيرات كبيرة لكنها تكون نحو الأفضل فاطمئن.
صحيًا: إذا كنت متعبًا بعض الشيء حاول الخروج أكثر والاحتفال مع الأصدقاء فهذه هي الوسيلة الفضلى للراحة واستعادة نمطك الاعتيادي.

- الأسد:
مهنيًا: ادعوك إلى التصرف العملي والواقعي، والابتعاد عن الأحلام والنظر إلى الحقيقة كما هي حتى تنجز عملك، تعيش قلقًا وتطرح التساؤلات وتضع المهل.
عاطفيًا: لا تخيّب الآمال المعقودة عليك في هذا اليوم الضاغط، اختر التفاهم والليونة مع الشريك، وحذار تعقيدات قد تطرأ.
صحيًا:: تشعر بضيق غريب في التنفس اليوم، لا تقلق، الأمر في الغالب بسيط جدًا ولا يحتاج إلى تدخل من أي نوع.

- العذراء:
مهنيًا: تأثيرات إيجابية وجيّدة على صعيد العمل، وهذا يترافق مع مطالبك المالية المحقة وقد تبلغ الهدف قريبًا.
عاطفيًا: تتحسن الأوضاع مع الشريك ولا سيما على الصعيد العاطفي، بعد سوء التفاهم الذي ساد بينكما بسبب تدخلات الآخرين.
صحيًا: لا تورّط نفسك في أمور لا ناقة لك فيها ولا جمل، وتسبب اضطرابًا لوضعك الصحي.

- الميزان:
مهنيًا: تشعر برغبة في السفر أو في تحقيق أرباح من خلال صفقة تجارية خارجية يمكن أن تساعدك في إنشاء شركة كبيرة.
عاطفيًا: تقلبات الزمان لن تقوى على إضعاف العلاقة المتينة بالشريك، لكن حذار أصحاب النيات المبيتة من فعل ذلك.
صحيًا: انتبه لصحتك ولسلامتك وكن متأنيًا في كل شيء، وحذار عدم الوقاية إذا شعرت بألم يحتم عليك مراجعة الطبيب.

- العقرب:
مهنيًا: يكون هذا اليوم هو الأفضل على صعيد حياتك المهنية، فقد تتخلص من بعض المتاعب والخلافات البسيطة ثم تتطور الأمور لكي تعيش يومًا رائعًا تعرف فيه ملذات كثيرة.
عاطفيًا: تتغلب على بعض الأسباب التي تجعلك محبطًا وحزينا، وساعة الحقيقة مع الشريك باتت قريبة، فكن مستعدًا.
صحيًا: ساعات الفراغ المتاحة أمامك تشكل فسحة للقيام بالرياضة والتخلص من متاعب العمل.

-القوس:
مهنيًا:وجود القمر في برج العقرب يجعلك تتعرض لانقلابات في الاوضاع او لتصرّفات او الاعمال المتراكمة ركض في كل الاتجاهات تعب متطلبات عائلية ومهنية.
عاطفيًا: قد يلتقيك الحب أو يأتيك زائرًا بعد يوم من الحرمان والاحباط، فتستقبله بشغف وتستعيد معه الذكريات العاطفية الجميلة.
صحيًا: حاول قدر المستطاع تخصيص وقت كافٍ لممارسة الرياضة وخصوصًا صباحًا.

- الجدي:
مهنيًا: الخطوط جيّدة للانطلاق والتدقيق والبحث ثم الإنجاز. لا تقف مكتوفًا تراقب الحياة تمرّ امامك، بل قاوم لتنال حقوقك وتحصل على ما هو ملك لك.
عاطفيًا: بعيدًا عن البيت تعيش حالة غير متوقعة قد تكون في مصلحتك، أحد منتقديك السابقين يبدي اهتمامًا بكسب صداقتك.
صحيًا: انتبه إلى وضعك الصحي، فأنت تحب الأكل الدسم ولا تحسب حسابًا للعواقب.

-الدلو:
مهنيًا: تركّز هذا اليوم على الشؤون المالية، وحاول أن لا تكون مزاجيًا ومتقلّبًا وتنكبّ على دراسة مشروع مهم.
عاطفيًا: فرص المصالحة قوية ولا تقبل الشك، لكنّ النقاش قد يتطور ويحتدم، فكن صبورًا وموضوعيًّا.
صحيًا: اضطراب في التنفس ناجم عن خلل ما في القصبة الهوائية، يستحسن مراجعة الطبيب.

- الحوت:
مهنيًا: تطرق الحظوظ بابك في هذا اليوم النشيط تكون الاعمال سهلة بسبب معنوياتك وتفاؤلك الكبير يوم جيد نافع ومناسب لمعالجة مشاكلك وللانطلاق من جديد في مسيرتك المهنية.
عاطفيًا: لا تدع الخلافات الماضية تبرز مجدًا، وعالج الأمور مع الشريك بهدوء وتفاهما على الأولويات.
صحيًا: يغادر المرض ساحتك وينتابك شعور من الفرح يريحك نفسيًا ويخلصك من ترسبات الماضي المزعجة.
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