جلسة صلح بين نقيب الصحفيين ورئيس الزمالك

نشر برنامج "الزمالك اليوم" على قناة "الحدث"، أن هناك بيان مشترك بين ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ومرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك سيتم الإعلان عنه بعد قليل.



وكشفت مصادر أن هناك لقاء جرى بين الطرفين برعاية وزير الرياضة أشرف صبحي داخل وزارة الشباب والرياضة، وذلك لفض التراشقات بين الطرفين وحل الأزمة التي نشبت على مدار الأسبوع الماضي مع إعلان رئيس الزمالك بوقف عضويات الصحفيين بالمخالفة للقانون.



وأوضحت المصادر أن اللقاء يأتي أيضا لحل أزمة عضويات الصحفيين التي أوقفها رئيس النادي، بالإضافة لوقف حالة الاحتقان بين الجماعة الصحفية والإعلامية في مصر وبين رئيس نادي الزمالك.



كان عدد من الصحفيين قد دعوا إلى وقفة تضامنية اليوم الثلاثاء مع نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة ضد تجاوزات رئيس النادي والإهانات التي وجهها للصحفيين.