ضبط عصابة تزوير رخص القيادة والمحررات الرسمية بالسلام

ألقى ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، القبض على أخطر تشكيل عصابي يزور رخص القيادة والمحررات الرسمية في السلام.



وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة مفادها تزوير أحد الأشخاص رخص قيادة مهنية، وتواجده أمام مصلحة الأحوال المدنية بدائرة قسم شرطة السلام، وتبين أنه يدعى "أحمد. ا" 22 عاما، وبحوزته رخصة قيادة ثالثة باسمه "مزورة".



بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف باشتراكه مع "دياب.ز" 50 عاما، و"جميل.أ"، 33 سنة عاطلين، في تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في اصطناع وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائهم، مقابل مبالغ مالية حيث يصطنعها الثالث.



تم ضبطهما وبحوزة الثاني 4 رخص قيادة مهنية مزورة، كما ضبط بمسكن الثالث على "جهاز كمبيوتر بمشتملاته، لاب توب، جهازين برنتر ألوان، رخص خالية من البيانات مزورة.



بمواجهتهما بما جاء بأقوال الأول أيداها وأقرا اصطناع وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية باستخدام المضبوطات.



تحرر محضر بالواقعة رقم "3965"، وتم إخطار اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.