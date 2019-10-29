اليوم.. عرض فيلم "الراقصة والطبال" ضمن برنامج سينما إحسان

في إطار فعاليات برنامج "سينما إحسان عبدالقدوس" الذي تنظمه سينما زاوية٬ حتى مطلع نوفمبر المقبل، بعرض الأفلام المأخوذة عن رواياته، يعرض في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ فيلم "الراقصة والطبال" للمخرج أشرف فهمي. الفيلم من إنتاج 1984، تأليف إحسان عبد القدوس٬ سيناريو مصطفى محرم وحوار بهجت قمر. الفيلم من بطولة: أحمد زكي٬ نبيلة عبيد٬ عادل أدهم٬ محمد رضا ونبيلة السيد.



تدور أحداث الفيلم حول "عبده" الطبال والذي يقوم بتدريب راقصة الموالد "مباهج" وتحويلها إلى راقصة مشهورة، تعترف بحبها لعبده، ولكنه يرفض الزواج منها فهو يخشى أن يشغله الزواج عن مستقبله الفني.



تتوالى الأحداث وتتعرف مباهج على المعلم "هريدي" الذي يغدق عليها المال الكثير. وتكون فرقة خاصة بها. يندم عبده على موقفه من مباهج وعندما يعرض عليها الزواج ترفض. يفشل عبده في تقديم فاصل عزف بالطبلة بدون راقصة فينهار ويدمن المخدرات. وعندما يتردد على ملهى مباهج تطرده ويصاب بالجنون.