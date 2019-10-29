تحركات جهاز العبور الجديدة لتوفيق أوضاع أراضى الجمعيات الزراعية

قام المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، بزيارة مقر جمعية أحمد عرابى الزراعية علي مساحة 12 ألف فدان بعدد (2000 عضو تقريبًا)، وكذا جمعية الطلائع بمساحة 8720 فدان بعدد (850 عضوًا تقريبًا)، وجمعية مصر الجديدة مساحة 1500 فدان بعدد (195 عضوًا تقريبًا)، وجمعية مصر التعاونية بمساحة 650 فدانًا بعدد (90 عضوًا تقريبًا)، وجامعة مصر الدولية..



وخلال الزيارة، ناقش رئيس الجهاز مع القائمين على تلك الكيانات ضرورة سرعة تفعيل القرار الجمهورى رقم (249) لسنة 2016 بإنشاء مدينة العبور الجديدة إعمالًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2422 لسنة 2019 الصادر في 12 10 2019، والذى تضمن إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 720 لسنة 2018، مع تفعيل قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر.



وأكد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، على ضرورة توفيق أوضاع تلك الكيانات مع تحصيل مستحقات الدولة، موجهًا القائمين على تلك الكيانات بضرورة الاجتماع مع الأفراد الذين يمتلكون أراضي فى نطاق جمعياتهم وكياناتهم، وتوجيههم إلى التفاعل مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2422 لسنة 2019.



وأوضح رئيس الجهاز أن قرار رئيس مجلس الوزراء جاء بناءً على دراسه لكافة التواجدات، وأن التأخر فى تفعيل القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 2016 كان نتيجة دراسه للكيانات ومراكزها القانونية، والتأني لتحقيق المصلحة المرجوة بين المتواجدين وما يُستحق للدولة دون ثمة ظلم لتلك التواجدات.



وأضاف أن قرار رئيس مجلس الوزراء عالج كافة المشكلات والمعضلات القانوينة، مشيدًا بهذه اللقاءات وما أثمرت عنه من التزام من قبل القائمين على تلك الكيانات وشدة حرصهم على سداد مستحقات الدولة، مؤكدًاأنه سيتم توجيه الدعوة لكافة التواجدات بموجب إعلانات بالجرائد الرسمية للبدء في توفيق أوضاعهم بموجب هذا القرار، وذلك عقب انتهاء اللجان المختصة بالهيئة من أعمالها.