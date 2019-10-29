اليوم.. "ليلة العامية المصرية والشيخ إمام" بأتيليه القاهرة

يستقبل أتيليه القاهرة٬ بمقره الكائن في شارع كريم الدولة من طلعت حرب٬ في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ أمسية جديدة من أمسيات شارع العامية المصرية.



وتتضمن الأمسية من السابعة للتاسعة: ندوة عن الشيخ إمام٬ يتحدث فيها المؤرخ الإذاعي رفيق الشيخ إمام في سنواته الأخيرة٬ الكاتب سيد عنبة، في لقاء مفتوح حول كتابه "الشيخ إمام.. الإنسان والفنان" الصادر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بمشاركة كل من: الدكتور مدحت الجيار٬ والشاعر محمود الشاذلي٬ والفنان الكبير محمد عزت.



أما الجزء الثاني من الأمسية فيبدأ من التاسعة حتى الحادية عشرة والنصف٬ مخصص لأمسية العامية٬ واحتفاء بتجربة الشاعر ناجي شعيب، بمشاركة الشعراء: عبده الزراع٬ وسمير السروجي٬ ووفاء أمين٬ وعفاف التركي٬ ومريم عبدالعزيز٬ وماجد أبادير٬ وعلاء أبوجليل٬ ومحمد شادي٬ ومحمد مجدي٬ ومحمد علي٬ ومحمد عبدالرؤوف٬ ومحمد الجندي٬ وعادل السيد٬ وأحمد عفيفي٬ ومصطفى مسعد٬ وحامد الليثي٬ ومحمد سمير مصباح.



ويتخلل الأمسية فقرات غنائية يقدمها علي العود الفنان أحمد إسماعيل٬ يدير الأمسية الشاعر سعيد شحاتة.