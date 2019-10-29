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حوادث

القبض على عاطلين بحوزتهما شماريخ وألعاب نارية بالمرج

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 01:25 ص
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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نجح ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، في ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من الألعاب النارية في المرج.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين "رضا.م"، 30 سنة، و"منصور.أ"، 29 سنة، أقرا بحيازتهما ألعاب نارية وشماريخ بقصد توزيعها على عملائهما.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد بأنه أثناء المرور لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة المرج، تم ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما، وبحوزتهما كرتونات بداخلها ألعاب نارية وشماريخ، ومبلغ مالي.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد توزيعها على عملائهما مقابل مبالغ مالية، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات تجارتهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر رقم "5629"، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
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