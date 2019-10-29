تكريم سهير عبدالقادر رئيسة مهرجان الأفروصينى من مركز منيب للفنون النوبية

كرم مركز منيب للثقافة والفنون النوبية بمحافظة أسوان التي يقام به فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الأفروصيني، الدكتورة سهير عبدالقادر، رئيسة المهرجان، ومؤسسة "ملتقى أولادنا"، على جهودها في نشر الفن والثقافة النوبية حول العالم من خلال فعاليات المهرجان.



من جانبها عبرت الدكتورة سهير عبدالقادر عن سعادتها البالغة بالتكريم، مشيرة إلى أن الفضل في النجاح الذي وصلت إليه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ثم فريق عملها الذي يساندها ويقدم لها الدعم المعنوي في كل خطوة، لافتة إلى أن أسوان من أقرب المحافظات إلى قلبها وتتمنى إقامة فعاليات شهرية داخل المحافظة.



وتضم فعاليات المهرجان "فنون استعراضية فلكلورية ومشغولات يدوية ومأكولات شعبية وأفلام روائية، وفنون تشكيلية، وموسيقات الشعوب"، بالإضافة إلى عروض موسيقية وفقرات فنية بالأتوبيس المكشوف بشوارع مدينة أسوان، مشيرة إلى أن الفعاليات ستبدأ بحفل بمعابد فيلة.



يذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني تستمر حتى 31 أكتوبر بمحافظة أسوان؛ تزامنا مع إعلان الرئيس السيسي أسوان عاصمة للشباب الإفريقي، كما تقام تحت رعاية كل من وزارة الثقافة ووزارة السياحة المصرية التي أدرجتها بأجندة فعالياتها وكذلك وزارة الشباب والرياضة التي أدرجت المهرجان أيضا في أجندة فعالياتها ووزارة التضامن والهجرة والآثار والخارجية المصرية بهدف دعم العلاقات المصرية الإفريقية والصينية.