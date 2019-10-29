دار ثقافة للنشر تصدر كتاب "نورة تحارب التنمُّر"

عن دار ثقافة للنشر والتوزيع٬ صدر حديثا ضمن سلسلة مكتبة الناشئة٬ كتاب كتاب "نورة تحارب التنمُّر"، من تأليف إيمان الخطيب٬ ورسومات لــ هبة ياسر.



"نورة تحارب التنمُّر" قصة تربوية تتوجه إلى فئة عمرية وسطى بين الأطفال والناشئة الشباب وتتخذ من الفضاء الإلكتروني موضوعها وهو "التنمر عبر الإنترنت" (Cyber bullying)، فتعالج هذا النوع من التنمُّر، وما يتركه من أثرٍ نفسيٍّ على الأولاد.



وتنصح المؤلفة إيمان الخطيب الأُسر بـ "فتح باب الحوار بهذا الموضوع في سنٍّ مبكرة يساعد أطفالنا جميعًا، سواء الذين تعرضوا أو الذين لم يتعرضوا، وحتى الذين لديهم حالة قد تكون سببًا للتنمُّر عليهم. وفي بعض الأحيان قد يكون الطفل المتنمِر يعاني من مشاكل أسرية، أو بتشجيع من أقرانه. فيمكن مساعدته".