الليلة.. احتفالية أبطال نصر أكتوبر على مسرح الميدان

تشهد الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء٬ احتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، بنصر أكتوبر المجيد، وذلك على مسرح الميدان فى ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.



ويكرم القطاع 15 بطلا من أبطال القوات المسلحة، الذين شاركوا فى حرب الكرامة، كما يكرم القطاع كوكبة من كبار نجوم الفن الذين شاركوا بأعمالهم الفنية الوطنية المتميزة في سبيل الوطن، بحضور عدد من الشخصيات الهامة وقيادات وزارة الثقافة ورجال الصحافة والإعلام.



ومن المقرر أن يعلن القطاع خلال الحفل عن أسماء الفائزين فى مسابقة "أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب، التى أعلن عنها فى شهر يونيو الماضى، وسيتغنى الفائزين بأعمالهم الفائزة فى ختام الحفل.